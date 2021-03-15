الخارجية الأمريكية: ندعم جهود حل الخلاف حول سد النهضة 

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، "نشجع استنئناف الحوار حول سد النهضة وسنساعد بالتوصل لحل"، بحسب ما أوردته قناة "العربية" الإخبارية. وكانت السودان قد تقدمت اليوم الإثنين، بطلب رسمى لوساطة رباعية لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة، إذ بعث رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ومسئول الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ورئيس الكونغو فليكس تشيسكيدى بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقى، مطالبا التدخل للعب دور الوسيط فى مفاوضات سد النهضة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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