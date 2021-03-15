المبعوث الأممى إلى ليبيا: أداء الحكومة لليمين خطوة مهمة لتوحيد البلاد

جدة - نرمين السيد - رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بأداء حكومة الوحدة الوطنية الليبية لليمين اليوم أمام مجلس النواب فى طبرق، قائلا إنها "خطوة مهمة لتوحيد البلاد وسيادتها".





وهنأ المبعوث الخاص رئيس الوزراء الليبى، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسى الجديد، وحثهم على الإسراع فى معالجة لتحديات العديدة التى يواجهها الشعب الليبى وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة فى 24 ديسمبر 2021. وأشارت البعثة الأممية إلى أن جلسة أداء اليمين تجسد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع. وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبى والمؤسسات الليبية.

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