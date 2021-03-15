كشف نقاط الطلاب الفصل الدراسي الأول 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ بالجزائر ، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 )، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات، للوقاية من انتشار الفيروس والإصابة به، قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بتوفير موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني، وهو يُعد أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية، ويُمكن لأولياء الأمور من خلاله معرفة نقاط أبنائهم للترم الأول 2021م عن بُعد دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وهو يعتبر الموقع الوحيد المُعتمد الذي خصصته وزارة التربية الوطنية بالجزائر لتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور لمُختلف المراحل التعليمية طوال العام، والكشف على درجاتهم في مختلف المواد، ونظرًا لإقبال الآلاف من أولياء الأمور والطلبة على الموقع فيواجه البعض صعوبة في التسجيل، وفي هذه الحالة عليه التوجه إلى المدرسة لإثبات التسجيل أو انتظار استلام النتائج يوم 21 لشهر مارس 2021.

خطوات الإستعلام عن نقاط التلاميذ عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني

تسجيل الدخول إلى موقع كشف نقاط أولياء التلاميذ 2021، عبر رابط الأرضية الرقمية لوزارة التربية.

2021، عبر رابط الأرضية الرقمية لوزارة التربية. النقر على خانة إظهار نتائج الطلاب ودرجاتهم في مختلف المراحل التعليمية.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم التعريف الوطني، تاريخ الميلاد ويتم كتابته كما يلي 005 إذا كانت سنة الميلاد 2005 وهكذا، وولاية الميلاد.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

يتم الانتظار حتي تقوم الصفحة بالتحميل ثم يتم استعراض النتائج والنقاط للطالب في مختلف المواد.

أهم الخدمات التي يقدمها موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني

يتمكن أولياء أمور الطلاب من الإطلاع على النتائج الفصلية لأبنائهم المتمدرسين.

إعلام أولياء الأمور بالمعدلات الفصلية لأبنائهم من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة بتشكيل *567# وذلك لمن يرغب في الاشتراك في هذه الخدمة.

رابط التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ

حرص الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر على معرفة كشف نقاط درجات التلاميذ للفصل الدراسي الأول 2021، وقد خصصت وزارة التربية الوطنية موقع الثروة ليصبح هو الموقع الرسمي الذي يُمكن من خلاله للطلاب وأولياء الأمور الكشف عن نقاط ودرجات الفصل الدراسي الاول، كما يمكن الكشف عن معدلات الطلاب بكل سهولة.