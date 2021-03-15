تفعيل 90 فريم ببجي موبايل لجميع الأجهزة وحل مشكلة اللاق والتقطيع نهائياً

طريقة رفع فريمات ببجي موبايل وتفعيل 90 فريم لجميع الأجهزة وحل مشكلة اللاق والتقطيع نهائياً في لعبة PUBG Mobile، حديثنا اليوم عن ال 90 فريم وطريقة رفع أداء الفريم بالجهاز وخاصة بعد تحديث بابجي الأخير 1.3.0، حيث ستحقق ببجي موبايل موسمها الثامن عشر وسيتم حدوث تغيير كامل، وذلك مع إضافة ملفات وتعديل على الإعدادات والحساسية وهذا ما يحدث في كل إنطلاق موسم، كما يتميز التحديث الجديد في بابجي بنظام حماية أكبر، مع أن تشغيل الملفات والتلاعب بها أصبح أقوى ولا يستطيع أي مُبرمج توفير هذا الملف لك، وسنتناول اليوم الحديث عن طريقة تستطيع من خلالها رفع عدد الفريمات لتوصيلها إلى 90 فريم وإذا لم يدعم جهازك 90 فريم ستتمكن من رفع الفريمات لتصل إلى 60 فريم على الأقل في لعبة بابجي موبايل.

طريقة تفعيل 90 فريم ببجي موبايل لجميع الأجهزة

لكي تتمكن من تفعيل 90 فريم ببجي موبايل عليك تنزيل أبلكيشن AT Tools – GFX Tool for PUB، وبعد فتح التطبيق ستظهر عدة بطاقات صفراء وهي بطاقات النسخة المتواجدة على جهازك بجميع الاصدارات، وبالنسبة لأننا نريد إختيار النسخة العالمية يتم الضغط على الخيار الأول في اليسار، وسيتم فتح صفحة جديدة بالإعدادات حيث يتم الضغط على الإعداد الأول وتحويله إلى الخيار الأخير وهو 720، والإعداد الثاني يتم تغييره كذلك إلى 720.

الإعداد الثالث والخاص بالفريمات في PUBG Mobile يتم تغييره إلى 90 والرابع يتم تغييره إلى 80 %، ثم قم بالموافقة على الإعداد الخامس وتغيير الإعداد السادس إلى الصوت فائق الدقة وتفعيل الإعداد السابع الخاص بالتيربو موود، بعدها عليك إختيار نوع الجهاز الذي تقوم باستخدامه والضغط على Rang in، ثم عليك غلق اللغة وإعادة تشغيلها وسترى الفريمات مُفعلة على الفور، وعقب فتح اللعبة بعد تحديث بابجي موبايل 1.3.0 وبدون إضافة ملفات على اللعبة، سترى تفعيل 60 فريم برسومات أفضل ومزايا متعددة.

حل مشكلة اللاق والتقطيع في PUBG Mobile

وإذا كان جهازك موجود داخل الإعدادات الخاصة بالتطبيق يمنحك التطبيق إمكانية تغيير جهازك والدخول إلى اللعبة بمواصفات أخرى، وبالتالي اللعب بمواصفات أقوى من خلال الأجهزة الموجودة داخل إعدادات التطبيق، وستجد تلك الميزة الرائعة عبر الضغط على الخيار الأخير من داخل التطبيق وهو RAW DATA، ثم قم باختيار الجهاز الذي ترغب أن تدخل لعبة بابجي من خلاله لكي تتمكن من اللعب بسهولة دون مشاكل، وهذا يعتبر حل نهائي لمشكلة التقطيع أو اللاق أو الخروج من لعبة بابجي.