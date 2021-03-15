شروط وطريقة الاشتراك بمؤسسة الوليد الخيرية للحصول علي منحة السكن والسيارة مجاناً

شروط وطريقة الاشتراك بمؤسسة الوليد الخيرية؛ حيث تعتبر تلك المؤسسة من أفضل وأصدق الدعم المتوفر داخل المملكة العربية السعودية والمتوفر لجميع المواطنين السعوديين الحاملين للجنسية السعودية والتي تتوفر بهم الشروط والأحكام المطلوبة، فقد تقدم المؤسسة دعم بمساعدة سكنية للفقراء والمحتاجين لذلك السكن ولا يملكون أي عقار أو شقة سكنية، كما تٌقدم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية مساعدة بسيارة مجاناً تماماً وذلك من أجل العمل بها أو استخدامها استخدام شخصي، ولذلك فقد يبحث كثير من المواطنين عن خطوات وطريقة التسجيل للاشتراك بالمؤسسة وأهم الشروط المطلوبة من أجل الحصول علي الدعم، ولذلك نوضح ذلك لكم خلال المقال، تابعوا..

قم بتسجيل دخولك الي الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عبر الإنترنت.

قم بتعبئة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالتقدم بشكل صحيح تماماً كا (رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف الجوال، الجيميل الخاص، حساب التويتر الشخصي).

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة الضغط علي تسجيل ليتم تنشيط الحساب لتحصل علي رقم خاص للتواصل مع المؤسسة من خلاله.

طريقة الاشتراك بمؤسسة الوليد الخيرية

رقم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 966112110000، وذلك في حالة مواجهة أي عائق عند التسجيل قم بالاتصال علي ذلك الرقم لتكملة التسجيل في المؤسسة.

يجب أن يقل الراتب الشهري للمتقدم عن ثلاثة ألالاف ريال أو يصل الي 3000 ريال كحد أقصي.

أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي المنحة السكنية لا يمتلك أي وحدة سكنية أو عقار، كما يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي سيارة لا يمتلك سيارة في الوقت الحالي أو سابقاً.

لابد من الإمضاء علي عدم بيع السكن أو السيارة التي ستحصل عليها من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

يجب أن لا يكون المتقدم حصل علي أي نوع من أنواع الدعم أو المساعدات المختلفة من مؤسسة الوليد بن طلال أو أي مؤسسة أخري.

يجب أن لا يكون المتقدم لا تتوفر به شروط وزارة الإسكان للحصول علي سكن، كما يجب ألا تووفر به الشروط العامة للحصول علي تمويل شخصي وقروض من أي بنك.

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شروط التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول علي المنحة السكنية أو سيارة