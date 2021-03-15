تسريع لعبة ببجي موبايل بدون برامج وحل مشكلة اللاج لمنع تقطيع PUBG MOBILE

من أسباب مشاكل لعبة ببجي موبايل التي أدت الى عزوف عدد كبير من لاعبي ببجي حول العالم، هو مشكلة التقطيع في اللعبة والبطء الذي لا يجعلك تستمتع بلعبة ببجي موبايل، وبالتالي فإننا نستعرض طريقة حصرية يمكن من خلالها تسريع لعبة ببجي وجعلها تعمل بكفاءة عالية، فمن خلال هذه التقرير يمكنكم بكل سهولة حل مشكلة اللاج وجعل لعبة ببجي تعمل بكفاءة عالية غير مسبوقة على هاتفك، والجدير بالذكر طريقة تسريع لعبة ببجي المذكورة في هذا التقرير تعمل بدون استخدام برامج أو تطبيقات، بل بطريقة بسيطة من خلال ضبط بعض إعدادات الهاتف على الجوال الخاص بك الذي تستخدمه في ببجي موبايل للعب.

سبب بطء لعبة ببحي موبايل

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي الى بطء لعبة ببجي وجعلها لا تعمل بكفاءة عالية، وإليكم جانب من هذه الأسباب التي قد تحدث مشكلة اللاج والتقطعي أثناء اللعب.

ضعف شبكة الإنترنت أثناء لعبة ببجي .

ضعف في إمكانيات الهاتف المستخدم في اللعبة.

فتح تطبيقات أو برامج تعمل في الخلفية وتستهلك من سرعة الذاكرة المؤقتة برامج تشغيل الهاتف.

تسريع لعبة PUBG MOBILE

تساعد هذه الطريقة المستخدم في تسريع هاتفه بشكل عام، وجعله يعمل بشكل جيد ولا يقتصر الأمر على لعبة ببجي موبايل فقط بل لجميع الألعاب، وتكمن هذه الطريقة الحصرية التي نستعرضها في إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية والتي لا نحتاجها، مما يجعل الهاتف يعمل بشكل جيد، فالأصل في لعبة ببجي موبايل أنها تعمل على جميع الأجهزة المختلفة بأنواعها، هكذا تم تصميم اللعبة من قبل مطورين على درجة عالية جداً من الكفاءة، وبالتالي فإن أسباب تقطيع لعبة ببجي موبايل ومشكل اللاج ليست من اللعبة نفسها بل هى من الهاتف الخاص، والأصل في تسريع اللعبة هو جعل الهاتف الخاص بك يعمل بكفاءة عالية حتى تعمل لعبة PUBG MOBILE بشكل جيد ومثالي.

فتح الجوال الخاص بك.

الدخول على أيقونة إعدادات الهاتف.

النزول لأسفل القائمة لاختيار (حول الهاتف).

ثم الدخول على معلومات البرنامج.

الدخول على (رقم الإصدار) 7 مرات متتالية.

سوف يتم تفعيل وضع المطور وبالرجوع للقائمة السابقة ستظهر أيقونة جديدة خاصة بالمطور اسفل القائمة.

ثم اختيار الذاكرة.

تحديد الوقت لاستخدام الذاكرة لمدة يوم.

سوف تظهر قائمة تحتوى على التطبيقات واستخدام الذاكرة لها.

ثم الرجوع للقائمة السابقة واختيار أيقونة الخدمات قيد التشغيل) وسوف تظهر لك التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتسبب ثقل في استخدام هاتفك.

ثم عمل إيقاف للتطبيقات التي لا تريد استخدامها، مع الحرص على عدم إيقاف التطبيقات الخاصة بنظام تشغيل الجوال.

خطوات تسريع لعبة ببجي

وبعد إجراء هذه الخطوات سوف تجد فارق كبير في استخدام الجوال الخاص بك ويجعل بعدها تستمتع بعلة ببجي موبايل بدون تقطيع.