عروض تقسيط تويوتا أقل من 2000 ريال للعمل في أوبر السعودية

أصبح العمل في المملكة العربية السعودية متاحًا لـ خدمة أوبر لذلك يبحث الشباب عن عروض تقسيط تويوتا أقل من 2000 ريال من أجل العمل في أوبر وكسب الرزق الحلال بدون أي مشاكل لذلك سنوفر لكم الطريقة لـ التقسيط سواء كان ذلك من بنك التنمية الاجتماعية تقسيط سيارات أو من خلال عروض تقسيط الراجحي للسيارات أو غيرها من البنوك، وركزنا على التويوتا لأنها سيارة متينة تتحمل الضغوط.

بنك التنمية الاجتماعية تقسيط سيارات عروض تويوتا

يمكن للشباب الآن التوجه إلى بنك التنمية ليحصل على سيارة تويوتا أو أي نوع وذلك للعمل بها في أوبر أو تطبيق كريم بشرط أن يلتزم ببعض الشروط التي سنذكرها في بقية التقرير، وهي شروط ميسرة للحصول على قرض سيارة من بنك التسليف.

شروط تقسيط سيارة تويوتا بنك التسليف

لكي تحصل على عروض السيارات تويوتا أو غيرها من العروض الأخرى من بنك التسليف لابد أن تعرف النطاقات التمويلية للسيارة وهي كالتالي:

الحد الأقصى لتمويل قرض السيارة 200 ألف ريال سعودي وهو على حسب الغرض الذي تريده.

الحد الأقصى لقرض سيارة من أجل تشغيلها في الأجرة العامة مائة ألف ريال سعودي.

الحد الأقصى لقروض الأجرة الخاصة مائة وخمسون ألف ريال سعودي.

الحد الأقصى لقروض النقل المدرسي 200 ألف ريال سعودي.

أسعار سيارات تويوتا وفئاتها التي يمكنك ان تقوم بتقسيطها بأقل من 150 ألف ريال سعودي لقروض الأجرة الخاصة

أسعار تويوتا يارس صالون 2021 في السعودية: تويوتا يارس صالون Y 1.3L MT 2021 سعرها يتراوح ما بين 48195 ريال سعودي إلى 49 ألف ريال سعودي، وتويوتا يارس صالونY 1.5L CVT 2021 سعرها يتراوح ما بين 51975 إلى 52000 ريال سعودي، أو يمكنك أن تشتري تويوتا يارس 2021 صالون YX 1.5L CVT وسعرها يتراوح ما بين 75 ألف إلى 58 ألف. أو يمكنك أن ترفع في الفئة وتشتري فئة أعلى والمتوافر كالتالي: تويوتا افالون XLE 2021 سعرها يتراوح ما بين 145,000 – 146,000 ريال سعودي، وتويوتا افالون Limited 2021 سعرها يتراوح ما بين 165,000 – 166,000 ريال سعودي، أو سيارة تويوتا يارس صالون Y 1.3L MT 2021 سعرها يتراوح 48,195 – 49,000 ريال سعودي أو سيارة تويوتا يارس صالون Y 1.5L CVT 2021 51,975 – 52,000 ريال سعودي سعودي، وسيارة تويوتا يارس صالون YX 1.5L CVT 2021 وسعرها يتراوح 57,000 إلى 58,000 ريال سعودي.