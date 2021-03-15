الموارد البشرية تكشف مدة تفعيل تأشيرة الخروج والعودة

إيضاح وزارة الموارد البشرية كم مدة تفعيل تأشيرة الخروج والعودة للعامل، حيث تتوالى الإشادات من خبراء واقتصاديين حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها الوزارة، وأجمع الخبراء على أن المبادرة تسهم في زيادة مرونة وتنافسية السوق السعودي، كما أنها مفيدة لطرفي علاقة العمل، وبحسب دليل المستخدم الخاص بالمبادرة، فقد كشفت الوزارة عن إمهال صاحب العمل مدة 10 أيام، يمكنه خلالها الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا، والتي تقدم العامل بطلبها.

مدة تفعيل تأشيرة الخروج والعودة

ووفق الدليل يمكن للعامل أن يستصدر تأشيرة “مفردة” مدتها شهر خلال خمسة أيام بعد انتهاء المهلة، وذلك في حال إذا لم يرد صاحب العمل، بينما لم تسمح المبادرة للعامل باستصدار تأشيرة خروج متعددة، أو استصدار تأشيرة عند انتهاء عقد عمله الموثق، علاوةً على ذلك ووفق دليل المستخدم لا يمكن لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة الصادرة من العامل الوافد.

وبحسب مصدر مطلع فقد أبقت الوزارة على ما كان معمولاً به في السابق حيث أعطت الوزارة لصاحب العمل الحق في أن يصدر تأشيرة خروج وعودة للعاملين الوافدين، وشددت الوزارة على أن العامل الذي يحصل على تأشيرة خروج وعودة ولم يعد لإكمال عقد العمل، سيمنع من العمل في المملكة نهائيًا، كما لن يمكن للعامل الذي تأخر خارج المملكة تمديد التأشيرة، إذ أن الخدمة سوف تقتصر على قرار صاحب العمل فقط.

استحداث خدمة جديدة وفق العلاقة التعاقدية

وأضاف المصدر أن الوزارة استحدثت خدمة تأشيرة “الخروج النهائي” التي تم إتاحتها لكل من العامل وصاحب العمل، حيث تم إمهال صاحب العمل مدة 10 أيام يمكنه خلالها الاستعلام عن طلب العامل إصدار التأشيرة، وأعطت الوزارة الحق للعامل الوافد في إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك إذا لم يرد صاحب العمل، وتكون صلاحية التأشيرة مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إصدارها، ويمنع العامل الوافد من العودة نهائيًا للمملكة، وذلك إذا قام العامل الوافد بالخروج بشكل نهائي أثناء سريان العقد.

ويجب على المنشآت الجديدة التي ترغب في الحصول على خدمات المقيمين، أن تلتزم ببرنامج حماية الأجور بنسبة الـ80% لآخر 3 أشهر، علاوةً على ضرورة قيامها بتوثيق كافة عقود العاملين بها، فضلاً عن الالتزام ببرنامج التقييم الذاتي وفق نسبة الثمانين بالمائة، فضلاً عن مراعاة مدة تفعيل تأشيرة الخروج والعودة أو النهائية.

ويشترط للموافقة على نقل خدمات العامل، أن يكون ضمن العمالة المهنية التي تخضع لنظام العمل، وأن يكون أكمل مدة سنة عند صاحب العمل الحالي مند دخوله إلى المملكة، وعدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة، علاوةً على ضرورة التزامه بفترة الإشعار عند سريان عقده الموثق.