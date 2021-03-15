أخبار اليمن : عزل 3 قضاة لمخالفات قانونية

عزل 3 قضاة لمخالفات قانونية
أقر مجلس القضاء الاعلى في صنعاء اليوم الاثنين عزل 3 قضاة لإخلالهم بواجباتهم القانونية ومهامهم الوظيفية وإنقطاعهم عن العمل دون مسوغ قانوني.
وفي اجتمع له اليوم برئاسة القاضي احمد المتوكل اقر المجلس" نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية بناء على ترشيح النائب العام.".
وناقش المجلس، خطة العمل السنوية للمعهد العالي للقضاء للعام 2021م ووجه بتنفيذها مع الأخذ بالملاحظات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اطلع مجلس القضاء الاعلى على عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
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