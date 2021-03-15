بعد فاجعة السلط.. العاهل الأردني يتعهد بمحاسبة "كل مقصر"

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الاثنين، أنه ستتم محاسبة كل شخص قصر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى بمدينة السلط.

وشدد الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، على "أنه ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال".

وكان انقطاع الأوكسجين داخل مستشفى في مدينة السلط، غربي العاصمة عمان، قد أدى لوفاة سبعة من مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد الملك ضرورة أن "يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين".

وبين الملك عبد الله الثاني، أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص.

ورفض الملك الحديث الذي يروجه البعض "بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في مجتمعنا"، مؤكدا أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.

وأعرب الملك عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات من جراء الوباء، مشددا على أن البلاد ستتجاوز الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، "وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد".