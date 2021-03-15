البيت الأبيض: تواصلنا مع كوريا الشمالية ولم نتلق أى رد

جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض يوم الاثنين، بحسب "روسيا اليوم"، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية لكنها لم تتلق أى رد منها حتى الآن.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى للصحفيين "لقد تواصلنا".

وأضافت أن الحكومة الأمريكية لديها عدد من القنوات التى يمكن من خلالها القيام بذلك، متابعة: "الدبلوماسية هى هدفنا دائما".

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قد صرح لـ"رويترز"، بأن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة جو بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات منها، بعثة بيونج يانج فى الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول أن الإدارة بذلت جهودها للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية من خلال عدة قنوات بدءا من منتصف فبراير الماضى.

وأضاف: "حتى اليوم، لم نتلق أى رد من بيونج يانج، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلبنا التعقيب بعد".