الجيش اليمنى يتمكن من إحباط هجمات للحوثيين بمأرب و تعز

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش اليمنى تصدت لهجوم ميليشيا الحوثى فى جبهة الكسارة، غرب مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.

وفى سياق متصل.. تمكنت قوات الجيش من تحقيق تقدم جديد فى جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، وتم تحرير مناطق واسعة فى جبهة مقبنة منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.

وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، إضافة إلى تدمير مدرعة تابعة للمليشيا الحوثية، كما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.