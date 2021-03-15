شرطة ميامي تعتقل أكثر من 100 شخص في تجمعات عطلة الربيع 

ألقت شرطة مدينة ميامي الأمريكية القبض على أكثر 100 شخص، حيث تجمعت حشود كبيرة في عطلة الربيع على الرغم من تفشي فيروس كورونا.
وقال دان جيلبر رئيس بلدية ميامي بيتش لشبكة CNN: "لدينا مشكلة كبيرة، خصوصا أن عددا كبيرا من الأشخاص حضروا إلى هنا لقضاء العطلة".
وأثار الازدحام الكبير على شواطئ ميامي التي تعتبر الوجهة الأساسية خلال عطلة الربيع spring break مخاوف من تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكينز، سجلت الولايات المتحدة 572 حالة وفاة و38222 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الإصابات 29 مليونا والوفيات 534 ألفا.
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