إيطاليا تسجل 354 وفاة و15267 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت 354 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الاثنين مقابل 264 أمس.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة اليوم إلى 15267 من 21315 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 179015 اختبار كوفيد-19 أمس، مقارنة مع 273966 سابقا.

وسجلت إيطاليا 102499 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3.24 مليون حالة.