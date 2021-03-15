أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت 354 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الاثنين مقابل 264 أمس.
وانخفض عدد الإصابات الجديدة اليوم إلى 15267 من 21315 في اليوم السابق.
وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 179015 اختبار كوفيد-19 أمس، مقارنة مع 273966 سابقا.
وسجلت إيطاليا 102499 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3.24 مليون حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل 354 وفاة و15267 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.