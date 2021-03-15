أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 15503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للإصابات المسجلة منذ بداية العام الحالي.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في تركيا منذ بدء الوباء مليونين و894 ألفا و893 حالة.
وأشارت وزارة الصحة يوم الاثنين إلى تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 29552 حالة.
وكانت تركيا قد سجلت الحصيلة اليومية القياسية السابقة لإصابات فيروس كورونا في 12 مارس الجاري، حيث بلغت 14941 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا منذ مطلع العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.