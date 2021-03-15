الصبياني يرفض تجديد عقده مع أهلي جدة السعودي ويفكر في عروض جديدة

الصبياني يرفض تجديد عقده على الرغم من تقديم نادي أهلي جدة السعودي عرضا للاعب السعودي الشاب لتكملة مسيرته الرياضية معهم, إلا أن صحيفة عكاظ السعودية أوضحت رفضه لهذا التجديد الذي تلقاه من إدارة النادي, ومن الجدير بالذكر أنه مازال يتبقى شهران لإنتهاء عقد اللاعب الشاب هاني الصبياني مع النادي الأهلي السعودي.

الصبياني يرفض تجديد عقده ويقارن بين عدد من العروض

بعدما رفض الصبياني العقد المعروض عليه للتجديد مع أهلي جدة, أوضحت الصحيفة السعودية أنه يقارن بين عدد من العروض المعروضة عليه من بعض الأندية, وقدد قرر تأجيل القرار باختيار العقد الأنسب له بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري.

نبذة عن هاني الصبياني اللاعب الشاب السعودي

هاني الصبياني اللاعب الشاب بالنادي الأهلي السعودي ولد في 21 يوليو 1998 ليبلغ من العمر 22 عاما, يلعب في الظهير الأيسر للفريق, تمت إعارته لنادي الفيحاء عام 2019 ميلاديا ليقضي معهم موسم رياضي واحد.

وقد شارك النادي الأهلي في 23 جولة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين, ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الفرق. ويجهز النادي الأهلي فريقه على أعلى مستوى ويتميز لاعبيه باللياقة البدنية العالية مع اكتساب المهارات أثناء التدريبات الرياضية, ويتكون الفريق الآن من ياسر المسيليم حارس المرمى, محمد العويس حارس المرمى, محمد الربيعي اليامي حارس مرمى, محمد آل فتيل المدافع, سعيد المولد مدافع, طلال العبسي مدافع, حسين عبد الغني مدافع, معتز موساوي مدافع, محمد عبده خبراني مدافع, لوكاس ليما مدافع, محمد مازن بصاص مدافع, نوح الموسي وسط, , حسين المقهوي وسط, سلطان مندهش وسط, علي عواجي وسط, لوبومير فيس وسط, إدريس فتوحي وسط, حسين القيد وسط, محمد المجد وسط, علي الأسمري وسط, عبد الرحمن غريب وسط, عبد الله حسون ترمين وسط, يزيد بكر البكر وسط, عبد الباسط علي هندي وسط, يوسف الحربي وسط, ألفيس سايتش وسط, هاني الصبياني وسط, هيثم محمد عسيري سيط, أحمد مازن البصاص وسط, فهد مجرشي وسط, سلمان المؤشر مهاجم, مهند عسيري مهاجم, عمر السومة مهاجم, مباي نيانج مهاجم, ألكسندرو ميتريتا مهاجم, فراس الغامدي مهاجم, عثمان الحاج مهاجم, صافي الزقرتي مهاجم.