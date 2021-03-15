عودة قطار الحرمين السريع للعمل ١٤٤٢

اليوم الإثنين ١٥ مارس بداية إصدار وحجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين السريع وعودته للعمل آخر شهر مارس الجاري بعد انقطاعه عن العمل منذ مارس ٢٠٢٠ ضمن الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، يستأنف قطار الحرمين السريع رحلاته بنفس خطوط سيره السابقة من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبد العزيز وأيضا محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الى مطار الملك عبدالعزيز ٦٥ ريال درجة رجال الأعمال، ٥٠ ريال درجة اقتصادية.

من مطار الملك عبد العزيز إلى المدينة المنورة ٢٠٠ ريال درجة رجال الأعمال، ١٢٠ ريال درجة اقتصادية.

من مدينة الملك عبد الله ألى المدينة المنورة ١٥٠ ريال درجة رجال الأعمال، ١٠٠ ريال درجة اقتصادية.

من مكة ألى مطار الملك عبد العزيز ٧٥ ريال درجة رجال الأعمال، ٦٠ ريال درجة اقتصادية.

من مكة الى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ١١٠ ريال رجال الأعمال، ٨٥ ريال درجة اقتصادية.

من مكة الى المدينة المنورة ٢٥٠ ريال درجة رجال الأعمال، ١٥٠ ريال درجة اقتصادية.

وقد صرح نائب رئيس قطار الحرمين السريع ” ريان الحربي ” ان كل محطات قطار الحرمين السريع ستخضع لكل الإجراءات الاحترازية المتاحة وهذا لضمان صحة وسلامة الركاب.

من الجدير بالذكر ان مشروع قطار الحرمين الشريفين السريع من اكبر مشروعات النقل العام في الشرق الأوسط والسادس على مستوى العالم حيث يعتمد في تشغيله على ٣٥ قطار وطاقته الاستيعابية ٤١٧ مقعدا، يختصر مدة زمنية بين مكة والمدينة حوالي ساعتين، مازال تطوير قطار الحرمين السريع مستمر حتى يحافظ على مستوى الخدمة، وهو واحد من مشروعات السعودية الضخمة ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠.