عاجل .. سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الجوية العسكرية شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر أمنى عراقى باستهداف محيط قاعدة بلد فى صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز". وأضاف أن الصواريخ وقعت فى الجزء الشمالى الغربى من القاعدة فى ساحة فارغة قرب سياج القاعدة. وأكد أن الاستهداف لم يلحق أى أضرار مادية أو بشرية.

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