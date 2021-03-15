وبحسب "روسيا اليوم"، قال الملك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى يوم الاثنين: "رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم فى السلط"، مشددا على أنه ليس مقبولا أبدا أن نخسر أى مواطن نتيجة الإهمال.
وشدد العاهل الأردنى خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.
وأكد أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص.
ورفض الملك عبد الله الثانى الحديث الذى يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة فى المجتمع، مؤكدا أن ثقافة الأردنيين، هى ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.
وأعرب الملك عن تفهمه للصعوبات التى تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشددا على أنهم سيتجاوزون الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردنى: كل شخص قصر فى عمله وفى حماية أرواح الأردنيين سيحاسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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