مفتى كازاخستان يهدى وسام الإدارة العامة للشئون الدينية لوزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة وناوريز باى حاج تاجو نولى المفتى الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان، والسفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لتنسيق أوجه التعاون المشترك.





وخلال اللقاء سلم ناوريز باى حاج تاجو نولى المفتى الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعوة رسمية لحضور الاحتفال بالعيد العشرين للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان. كما أهدى ناوريز باى حاج تاجو نولى وزير الأوقاف وسام الإدارة العامة للشئون الدينية لمسلمى كازاخستان، تقديرا لجهوده الدعوية ونشر الفكر الوسطى المستنير. هذا وقد أهدى وزير الأوقاف الضيوف نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

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