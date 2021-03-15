أمين عام الناتو: سلوك تركيا يثير مخاوف جدية

جدة - نرمين السيد - أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، بأن لديه "مخاوف جديّة" بشأن سلوكيات تركيا، لكنّه أكّد أن التحالف يمثل منصة مهمة لحلّ النزاعات المتعلقة بأنقرة، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية".





وقال ستولتنبرج أمام نواب البرلمان الأوروبى "أعربت عن مخاوفى الجدية وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية وبعض القضايا التى تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركى بشراء منظمة صواريخ اس-400 أو المرتبطة بالحقوق الديموقراطية فى تركيا".

وتابع "لكنّنى أؤمن أنّ الناتو على الاقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، إثارة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة".

وأثارت أنقرة غضب عدد من حلفائها فى التحالف المؤلف من 30 عضوا بسبب سلوكها فى إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان عضو الحلف، وكذلك على خلفية دورها فى النزاعات فى سوريا وليبيا وناجورنى قره باغ.

وفى ديسمبر، فرضت واشنطن عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية بسبب قرار أنقرة شراء منظمة صواريخ إس-400 من روسيا، غريمة الحلف.