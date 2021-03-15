البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب فى الترويج للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت ساكى -فى تصريح أوردته شبكة "سى إن إن" اليوم- أنه " فى حالة أن الرئيس السابق ترامب أصبحت لديه رغبة فى أن يتحدث بشأن سلامة وفعالية اللقاح، بالتأكيد سندعم ذلك".

وأشارت إلى أن الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الإبن وبيل كلينتون وجايمى كارتر، "لم يكونوا فى حاجة إلى دعوة" للمشاركة فى الترويج للقاح ، مؤكدة أن هدف الرئيس بايدن هو إيصال اللقاح لكل الأمريكيين "ليس فقط الذين صوتوا من أجله".