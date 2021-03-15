الأمم المتحدة: مقتل 138 متظاهرا على الأقل فى ميانمار منذ الانقلاب

جدة - نرمين السيد - وفرض المجلس العسكرى فى ميانمار، فى وقت متأخر من أمس الأحد، الأحكام العرفية فى بلدتين مكتظتين بالسكان فى يانجون بعد مقتل ما لا يقل عن 18 متظاهرا فى واحد من أكثر الأيام دموية منذ انقلاب الأول من فبراير.

وبرر المجلس العسكرى فى ميانمار مرارا وتكرارا انقلابه على السلطة من خلال الزعم بحدوث تزوير واسع النطاق فى انتخابات نوفمبر، والتى فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذى تقوده سو كى بأغلبية ساحقة.

وشن جنود الجيش والشرطة فى الأسابيع الأخيرة حملات قمع شبه يومية ضد المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الديمقراطية، باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطى والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.