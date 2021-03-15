وظائف الطيران المدني بالمملكة 1442 للخريجين من الجنسين

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محمد سياف - ابو ظبي - في الفترة الأخيرة ازداد البحث عبر المواقع عن وجود وظائف الطيران المدني والمطارات لمعرفة وجود وظائف متاحة، حيث قد تم إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني، من خلال بوابة التوظيف الخاصة عبر موقعها الإلكتروني الخاص بها، عن وظائف للرجال والنساء للعمل في مقر الهيئة في مدينة الرياض، في عدد من التخصصات والمجالات وفقا للضوابط والشروط المحددة في الإعلان.
وظائف الطيران المدني بالمملكة 1442
تم إعلان عن وظائف لحاملي شهادة البكالوريوس والدبلوم وتوفير العديد من وظائف هندسية عن طريق بوابة التوظيف الخاصة بالمملكة العربية السعودية في مطار الملك خالد الدولي إلى الرجال والنساء بتخصصات وبشروط واضحة لمن لديهم درجات علمية للعمل في مشاريع المطار الدولي.
ومن هذه الوظائف التي أعلن عنها المطار في وظائف الهندسة الميكانيكية، هندسة تكاليف، وهندسة كهربائية مع َمتطلبات درجة الماجستير والبكالوريوس في إدارة الإنشاء خبره لا تقل عن سنتين في أعمال الهندسة.
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الشروط العامة للتقديم في وظائف مطار الملك خالد الدولي
- التقديم يكون من الجنسية السعودية للنساء والرجال.
- أن يجتاز الكشف الطبي وسليم البدن.
- إتقان اللغة الانجليزية.
- مهارة التواصل الكتابي والشفوي.
- معرفة استخدام الحاسب الآلي وجميع التطبيقات الذكية.
- معرفه إجراء التفتيش.
- أن يكون لديك القدرة على الاندماج والسرعة في العمل ومع فريق العمل.
- يكون لديه مستوى من الخبرة والإتقان في العمل.
- أن يكون تم تدريبه في مركز من مراكز الطيران بعد تخرجه.
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