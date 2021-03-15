انت الان تتابع تفاصيل خبر حقوق العمالة الوافدة إلي المملكة السعودية بعد إلغاء نظام الكفالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد تنفيذ قرار إلغاء نظام الكفالة.. تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من خلال مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية التابعة للدولة المصرية بجدة بالمملكة السعودية، وأوضح المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، أن التقرير الذي قد تلقاه الوزير من وليد عبد الرزاق أحمد والذي يشغل رئيس المكتب العمالى بجدة، أكد فيه أن دخول مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية بين العاملين فى القطاع الخاص تم التنفيذ “إلغاء الكفيل” بالمملكة اعتبارا من أمس 14 مارس 2021.

حقوق العمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية

كما أكد الملحق العمالى، إن “إلغاء نظام الكفالة” قد أتاح 10 حقوق مميزة للعمالة الوافدة منها: الحرية التامة في التنقل من وظيفة لأخرى دون الإذن صاحب العمل، وحرية السفر إلي خارج المملكة بمجرد إعلام جهة العمل إلكترونيا، ويكون حق العامل في زالتنقل من وظيفة لأخرى فى أثناء مدة سريان عقده، كما يحق للعامل مغادرة المملكة نهائيا دون إذن جهة العمل، كما يتم الحصول علي الخدمات الإلكترونية عبر منصتي “ابشر” ومنصة “قوي”، وأن قرار إلغاء النظام يشمل كافة العاملين الوافدين في مؤسسات القطاع الخاص، كما يتم اختبار العامل فى موطنة قبل استقدامه للعمل كشرط للحصول على التأشيرة للمملكة، كما بات إجادة القراءة والكتابة شرطا أساسيا ً للحصول علي التأشيرة، واستثناء فقط من هذه القواعد المهن التالية “السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعى، والبستانى”.