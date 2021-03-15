التسجيل في منصة مدرستي التعليمية backtoschool.sa لإثبات الحضور 1442 وحل الواجبات

التسجيل في منصة مدرستي التعليمية، بالتزامن مع استئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية فقد قامت الوزارة بالتنويه عن الاستمرار في اتباع نظام التعليم الالكتروني عن بعد، والذي يتم من خلال الكثير من المنصات التعليمة المختلفة منصة مدرستي للتعليم عن بعد التي تم طرحها والتابعة لوزارة التعليم، وأحد أهم هذه المنصات التعليمية هي منصة مدرستي الإلكترونية، والمتاحة لكافة المراحل التعليمية في السعودية، وفيما يلي نستعرض الطريقة المستخدمة في التسجيل في منصة مدرستي وكذلك منصة مدرستي تسجيل الدخول وطريقة اثبات الحضور.

التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

طريقة التسجيل في منصة مدرستي، حفاظاً على سلامة الطلاب وتفادي الخطر الذي يتعرضوا له في ظل الجائحة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، فقد تم استئناف الدراسة الكترونيا، ويمكن اجراء تسجيل الدخول مباشرة الى منصة مدرستي من خلال الخطوات الآتية.

يتم التوجه الى منصة مدرستي مباشرة من خلال رابط تسجيل الدخول في منصة مدرستي.

يقوم الطالب بإجراء تسجيل الدخول مباشرة من خلال حساب الطالب في منصة مدرستي في مايكروسوفت.

يقوم الطالب بإدخال جميع البيانات الخاصة به، مثل اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.

يتم بعد ذلك اختيار تسجيل الدخول.

وبذلك يكون قد تم تسجيل الدخول الى منصة مدرستي ومن ثم يمكن حضور الحصص بشكل طبيعي.

التسجيل في منصة مدرستي التعليمية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

خطوات اثبات الحضور في منصة مدرستي

في حال أن تم دخول الطالب الى منصة مدرستي وحضور الحصص الافتراضية بشكل الكتروني، فيتوجب ان يتم اثبات الحضور عند الدخول الى الحصة لكي يتم تسجيل الحضور الخاص بالطالب على الموقع، ويتم ذلك من خلال هذه الخطوات.

الدخول الى منصة مدرستي .

يتم اجراء عملية تسجيل الدخول الخاص بالطالب.

عند التوجه الى الموقع يتم اختيار الحصة الدراسية التي يرغب الطالب في حضورها.

يقوم الطالب بالضغط على أيقونة حاضر التي توجد بجانب اسم الحصة.

خطوات حل الواجب المدرسي منصة مدرستي

يمكن لكافة الطلاب اجراء أداء المراحل المدرسي من خلال منصة مدرستي بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات.

في البداية يتم اختيار الدخول الى تطبيق توكلنا.

اختيار منصة مدرستي من خلال الموقع.

ادخال اسم المستخدم الخاص بالطالب ومن ثم ادخال رقم المرور.

يتم اختيار ايقونة الواجب المدرسي، ومن ثم يتم حل الواجب بشكل الكتروني، ومن ثم الضغط على التأكيد.