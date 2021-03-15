متى تبدأ الاختبارات النهائية 1442 عن بُعد وكم باقي على موعد الامتحانات الخاصة بالفصل الثاني من أكثر الموضوعات بحثاُ من الطلاب وأوليا الأمور، ويأمل الطلاب في تقديم الاختبارات وأن يستجيب خادم الحرمين لمناشدات الطلاب بتقديم موعد اختبارات الفصل الثاني 1442، حيث طالب قطاع عريض من الطلاب وأوليا أمورهم، وذلك في جميع المراحل التعليمية، بدأ من المرحلة الابتدائية ومرورا بالمرحلة المتوسطة، وانتهاء بالثانوية العامة، وذلك من خلال رجاء من الطلاب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تقديم الاختبارات للفصل الثاني قبل كطلع شهر رمضان الكريم 1442، وذلك للتفرغ لشهر العبادات ومناسكه من صيام وتلاة وتلاوة قرآن.

الاختبارات النهائية “الفصل الدراسي الثاني 1442”

متى تبدأ اختبارات الفصل الثاني 1442

تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، تعكس اهتمامه خادم الحرمين الشريفين بأبنائه من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة الطلاب، وذلك حرصا على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، هذا وقد قامت وزارة التعليم السعودية بدراسة مبررات تقديم الاختبارات، وأعلنت الوزارة أن قرار تقديم الاختبارات سيسهم في انتظام العملية التعليمية، ويحقق مزايا تربوية وتعليمية واجتماعية، هذا وقد قامت الوزارة بالاستعداد للتعديلات الخاصة بتقديم الامتحانات.

حقيقة تقديم موعد الاختبارات قبل رمضان

وتجدر الإشارة اقترح “تقديم الاختبارات ووقف الدراسة للفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني، حيث أن أن الهدف إغلاق مؤسسات التعليم بالمملكة هو المحافظة على صحة الطلاب والطالبات، وذلك حماية ما يقارب 7 ملايين طالب وطالبة، هذا وتتضارب الأقوال حول حقيقة تقديم الاختبارات وتعليق الدراسة.

موعد الاختبارات النهائية قبل قرار تقديم الاختبارات

وتجدر الإشارة إلى أن مواعيد الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 1442، مقرر لها منذ فترة أن تبدأ عقب إجازة عيد الفطر، وذلك حسب التقويم الدراسي الذي كان قد أُعد سلفاً، وهذا يعني استمرار الدراسة طوال شهر رمضان الكريم، لذلك جاءت مناشدات الطلاب وأولياء أمورهم بتقديم موعد الاختبارات.

كم باقي علي الاختبارات النهائية 1442

حسب التقويم الدراسي السابق إعلانه مع بداية الفصل الدراسي الثاني، فقد جاء موعد بداية الفصل الثاني 1442، وموعد إجازة عيد الفطر، والعودة للدراسة بعد إجازة عيد الفطر، وموعد الاختبارات النهائي كما يلي:

موعد بداية الفصل الثاني 4/6/1442.

ميعاد إجازة عيد الفطر 17/9/1442.

العودة الدراسة مرة أخري 6/10/1442.

موعد اختبارات الفصل الثاني 11/10/1442.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنه سيتم أربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، وأن الفرص الأربعة هذه هي الحد الأقصى، وذلك خلال ثلاثة سنوات.

العام الدراسي سيكون من ثلاثة فصول دراسية. مرحلة تدريب للطلاب الجامعيين مدتها ستة أشهر قبل الحصول على شهادة التخرج الجامعية. تستمر عملية التعلم عن بعد، وذلك عن طريق المنصات التعليمية كما بالعام الحالي. التوسيع في مجال التعليم المشترك، وذلك للمرحلة الابتدائية.

قرارات وزارة التعليم للعام الدراسي المقبل 1442-1443

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم التفاصيل المتاحة حول التساؤل الشائع متى تبدأ الاختبارات النهائية عن بُعد وكم باقي على موعد الامتحانات، وفي حال أي تعديلات بخصوص موعد الاختبارات النهائية سنتابع معكم كافة التطورات الخاصة بهذا الشأن.