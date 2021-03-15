الشرطة الأمريكية: مقتل وإصابة 9 أشخاص فى حادث سيارة وسط سان دييجو

جدة - نرمين السيد - وأفادت تقارير الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" ـ الأمريكية مساء اليوم الإثنين، بأنه حوالى الساعة التاسعة صباحا ارتطمت سيارة فولفو برصيف يقع أسفل نفق كلية مدينة سان دييجو، بينما كان عدد من المارة واقفين للاحتماء من المطر.
وقال قائد الشرطة ديفيد نيسليت إن قائد السيارة رجل يبلغ من العمر 71 عاما، ويشتبه فى أنه كان يقودها مخمورا.
من جهته، قال شاهد عيان يدعى رونى ويليامز، لشبكة "سى أن أن" إن الطريقة التى كان يقود بها "بدت كما لو أنه لم يرفع قدمه عن البنزين حتى وصل إلى الجانب الآخر من الشارع".
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