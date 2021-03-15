إصابة رئيسة حكومة إستونيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت كالاس: "أحث جميع الناس على اتخاذ الاحتياطات، وارتداء الكمامات، وتقليل الاحتكاك بالآخرين، والعمل عن بعد إن أمكن، والبقاء فى المنزل قدر الإمكان، لأن الفيروس منتشر فى جميع أنحاء إستونيا"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

والأسبوع الماضى، حظرت حكومة إستونيا التجمعات التى تضم أكثر من شخصين، وأغلقت المتاجر غير الضرورية، وطلبت من المطاعم التحول إلى الوجبات السريعة، حيث تحارب ثانى أعلى معدل إصابات فى الاتحاد الأوروبى، بعد جمهورية التشيك.