إصابة رئيسة وزراء إستونيا بفيروس كورونا
قالت الحكومة الإستونية امس الاثنين إن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة رئيسة الوزراء كايا كالاس بفيروس كورونا.
وقالت الحكومة في بيان إن كلاس تعاني من حمى منخفضة لكنها لا تعاني من أي أعراض أخرى في الوقت الحالي وتشعر بصحة جيدة بشكل عام.
ونقل البيان عن كالاس قولها "أراقب صحتي بعناية وسأمكث في المنزل حتى الشفاء. سأستمر في أداء مهام رئيس الحكومة من المنزل".
ودعت رئيسة الوزراء (43 عاما) مواطنيها إلى الالتزام بالقيود لاحتواء الفيروس والبقاء في المنزل إن أمكن، نظرا لأن الفيروس ينتشر بسرعة.
ووفقًا لهيئة الصحة في الاتحاد الأوروبي، تعد إستونيا واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدل للإصابات في التكتل.
وأدت كالاس اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد في يناير الماضي.
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