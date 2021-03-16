جدة - نرمين السيد - وقال موقع قناة "NHK" اليابانية إن قوة الهزة الأرضية فى محافظة إيباراكى الجنوبية بلغت 4 درجات على سلم ريختر. وأشارت إلى أنه لوحظت هزات بقوة درجة ودرجتين على مساحة واسعة من شيزوكا إلى توهوكو. ووفقا لملاحظات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع مركز الزلزال فى الجزء الجنوبى من محافظة إيباراكى، وبلغ عمق مركز الهزة 50 كيلومترا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب العاصمة اليابانية طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.