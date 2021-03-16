تجديد البطاقة التموينية الكويت 2021 والمستندات المطلوبة لتجديد

تجديد البطاقة التموينية الكويت 2021 والمستندات المطلوبة يبحث عنها الكثيرين، وبشكل خاص أنها خدمة إلكترونية قامت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بإطلاقها لمواطني الكويت من أجل سهولة تجديد بطاقة الطعام قبل أن تنتهي مدة صلاحيتها، وذلك من أجل استخدام صلاحية البطاقة التي يتم منحها للمواطن الكويتي، والتي تستخدم من أجل توزيع المواد الغذائية من خلالها، وهناك بعض الخطوات اللازمة من أجل تجديد البطاقة التموينية، وبعض المستندات وذلك سوف نقوم بشرحه بمقالنا.

تجديد البطاقة التموينية الكويت 2021 والمستندات المطلوبة

هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها من أجل تجديد البطاقة التموينية بالكويت، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة وذلك كالتالي:

يجب أولًا الدخول إلى موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية من هنا .

. يتم إدخال الرقم المدني في الحقل المطلوب به.

يتم النقر على أيقونة تحديث.

سوف يتم بعد ذلك نقل المستخدم إلى صفحة المدفوعات التي يوجد بها خدمة تجديد البطاقة من خلال الإنترنت للدفع.

ويتم إكمال خطوات تجديد البطاقة من خلال تلك الخطوات.

يتم تحديث أو تجديد البطاقة التموينية الكويتية بشكل إلكتروني.

المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الطعام الكويتية

من أجل تجديد البطاقة التموينية الكويتية يجب أن يتوفر مع صاحب البطاقة المستندات التالية:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة برب الأسرة.

نسخة من الهوية الوطنية لباقي المستخدمين على بطاقة الطعام الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا.

أما الأطفال أقل من سن 16 سنة فيتم إحضار صور من شهادات الميلاد الخاصة بهم.

إرفاق إيصال الكهرباء الخاص بأخر فاتورة كهرباء من أجل التأكد من أن المستفيد مقيم في المنطقة السكنية المخصص لها للاستفادة.

يتم دفع رسوم تجديد بطاقة التأمين حسب ما تم إقراره من الوزارة.

التحقق من صلاحية بطاقة الطعام الكويتية

من الضروري أن يتم التحقق من الصلاحية الخاصة ببطاقة الطعام وذلك من أجل تجديدها إذا احتاجت لذلك في حال انتهاء صلاحيتها، ويمكن الاستعلام عن صلاحيتها من أجل تجديدها من عدمه من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة الكويتية من هنا .

. يتم فتح الخدمات الإلكترونية.

يتم تحديد أيقونة خدمات الطعام. يتم الضغط على اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية وحالة البطاقة.

إدخال المعلومات المطلوبة من أجل إكمال الخدمة.

من خلال تلك الخطوات يتم إجراء تحقيق خاص بصلاحية البطاقة وتحديد إذا كانت هذه البطاقة صالحة أو منتهية أو سوف تنتهي قريبا وتحتاج إلى التجديد.