خطوات إصدار التصاريح الالكترونية في الأردن أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة الأخيرة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وفرض الحكومة للحظر الشامل في جميع محافظات المملكة لزيادة أعداد الإصابة بهذا الفيروس، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، ومنع التجول في البلاد إلا للضرورة، وسنعرض في هذا المقال طريقة الحصول على تصريح تنقل الأردن وقت الحظر (الرابط والخطوات بالتفصيل).

الرابط الرسمي للحصول على تصريح تنقل في الأردن

وحرصًا منا في موقع “ثقفني” على تلبية رغبة قرائنا وإمدادهم بالمعلومات التي يبحثون عنها بطريقة مبسطة سنعرض خلال السطور التالية الرابط الرسمي للحصول على تصريح تنقل في الأردن، ليتمكن من التنقل والخروج من المنزل وقت الحظر، حيث اعلنت الحكومة الأردنية عن ارتفاع حصيلة أعداد المصابين والمتوفيين بسبب تفشي هذا فيروس كورونا، الأمر الذي تطلب اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.

قرار الحظر الشامل في المملكة الأردنية الهاشمية

وبالنسبة لقرار الحظر الشامل في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد اتخذ مجلس الوزارء عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن بين هذه الإجراءات ما يلي:

توقف التدريس وغلق كافة المدارس والإقتصار على التعليم عن بعد. فرض الحظر الشامل في كافة مدن المملكة. منع تجول المواطنين طوال أيام الأسبوع حتى 31 مارس 2021 بدءًا من الساعة الـ7 مساءً حتى الساعة الـ6 صباحاً. إغلاق المنشآت في كافة مناطق المملكة الهاشمية من الـ6 مساءً حتى الـ6 صباحاً، ما عدا المنشآت التي تقرر الحكومة أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك. يسمح للمطاعم والصيدليات بالعمل حتى الساعة الـ12 ليلًا بخدمة التوصيل للمنازل.

خطوات الحصول على تصريح تنقل الأردن وقت الحظر

وبالنسبة لطريقة الحصول على تصريح تنقل الأردن وقت الحظر فسيكون من خلال القيام بإجراء عدد من الخطوات البسيطة جاءت على النحو التالي:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي للحصول على تصريح الخروج من المنزل.

بعد ذلك تقوم بكتابة المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها.

ثم تقوم بإختيار سبب الخروج من المنزل من بين الخيارات المتاحة.

وفي النهاية تقوم بتأكيد الطلب للحصول على تصريح تنقل الأردن وقت الحظر.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية أوضحت الأسباب التي يتم منح التصاريح الإلكترونية لسبب الخروج بناءً عليها وهي “اختر سبب الخروج، والقطاع التجاري، وقطاع المطاعم، والذهاب للبنك لدفع الرواتب، والقطاع الصناعي، وإلى المستشفى، وحالات الوفاة، ومرضى السرطان، وحالات الولادة، وصرف الأدوية، ورعاية الوالدين، والخروج من المستشفى، وتصاريح المزارعين”.