إجازة رمضان 1442 في السعودية؛ حيث ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم حلول شهر رمضان المعظم، شهر العبادة والخير والبركات، شهر العتق من النار، تمنح بعض الهيئات الحكومية موظفيها إجازة مدفوعة الأجر في هذا الشهر الكريم؛ من أجل الحصول على فترة من الراحة جراء العمل المتواصل، وكذلك للتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان، لهذا نجد بحث متزايد حول موعد إجازة شهر رمضان 2021 للموظفين في السعودية.

موعد إجازة رمضان 1442 في السعودية للموظفين بالخدمة المدنية

نصت لائحة الإجازات الرسمية في السعودية 2021 على مواعيد العطلات الرسمية، ولكن لا يوجد بها نص صريح حول إجازة رمضان 1442؛ حيث أن شهر رمضان ليس عطلة رسمية، ولكن هناك بعض الهيئات الحكومية تعطي موظفيها إجازة رسمية في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ وهذا نتيجة العمل المتواصل لبعض الفئات، كذلك للتفرغ للروحانيات والعبادات في هذا الشهر الكريم.

تعطي الجهات الحكومية بالسعودية الموظفين الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية إجازة رسمية، التي تدخل ضمن إجازة عيد الفطر 1442، وتبدأ هذه الإجازة في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، وتستمر حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في الخامس من شهر شوال، على أن تبدأ مواعيد العمل الرسمية في السادس من شوال 1442.

جدول الإجازات الرسمية 2021

حددت لائحة الإجازات الرسمية في السعودية 2021 مواعيد إجازات الموظفين الحكوميين 1442 والموظفين في القطاع الخاص، ولكنها تختلف في القطاع الخاص عن القطاع العام، وفيما يلي أهم الإجازات الدينية والوطنية في السعودية:

المناسبة التاريخ الإسراء والمعراج 11 /3 / 2021 م المولد النبوي الشريف 12 ربيع أول 1442 إجازة عيد الفطر 1442 12 /5 /2021 م، حتى 15 /5 /2021 م. إجازة عيد الأضحى 1442 19 /7 /2021 م، حتى 22 /7 /2021 م. اليوم الوطني السعودي 23 /9 /2021 م

إجازة عيد الفطر 1442

تعد إجازة عيد الفطر من الإجازات الرسمية في السعودية 2021، يحصل فيها المواطنين على إجازة رسمية من العمل مدفوعة الأجر، ولكن تختلف مدة الإجازة الرسمية من القطاع الخاص عن القطاع العام.

يحصل العاملين في القطاع العام على إجازة عيد الفطر 1442 بدءًا من الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم وحتى 5 شوال، أما العاملين في القطاع الخاص يحصلون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدءًا من 30 رمضان، سواء وافق هذا اليوم أول أيام عيد الفطر أو كان المتمم.