جويا يحيي آمال ليفربول بالمربع الذهبي.. وإصابة مخيفة للذئاب

هز ديوغو جوتا شباك فريقه السابق، ليمنح ليفربول الفوز 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين، ويحافظ على آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

وبهذه النتيجة تقدم ليفربول مركزين إلى السادس برصيد 46 نقطة من 29 مباراة، متأخرا بـ5 نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع ونقطتين عن وستهام يونايتد الخامس، الذي تتبقى له مباراة إضافية.

وبقي فريق "الذئاب" في المركز الـ13، ولديه 35 نقطة من 29 مباراة.

وتوقف اللعب 10 دقائق في اللحظات الأخيرة بعد إصابة روي باتريسيو حارس ولفرهامبتون بارتجاج، وغادر الملعب محمولا على محفة بعد اصطدامه بزميله كونور كودي الذي كان يحاول إبعاد الكرة من أمام محمد صلاح، الذي سجل هدفا تم إلغاؤه بداعي تسلل المهاجم المصري.

وأعادت إصابة باتريسيو القوية إلى الأذهان، اللقطة المؤلمة التي مر بها زميله راؤول خيمينيز قبل أشهر، وتسببت في غيابه عن الملاعب لفترة غير معلومة بعد.

وسجل جوتا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، بعدما سدد كرة منخفضة في الزاوية القريبة لمرمى باتريسيو من داخل منطقة الجزاء بعد تحرك سلس بين صلاح وساديو ماني الذي أرسل تمريرة متقنة إلى المهاجم البرتغالي.

وأضاع نلسون سيميدو فرصة مبكرة لصالح ولفرهامبتون، عندما أبعد أليسون بيكر حارس ليفربول تسديدته من مدى قريب، قبل أن يقترب ماني من التسجيل مرتين مع الفريق الزائر الذي بدا بلا أنياب في أول 30 دقيقة.

وسدد كودي برأسه فوق العارضة مع ولفرهامبتون من موقع جيد في الدقيقة 49، وأبعد باتريسيو تسديدة صلاح من زاوية صعبة في الجانب الآخر، قبل أن يتعرض للإصابة التي تبدو خطيرة.