محمد بن زايد "أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية"

منح المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد" (ديساب) الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جائزة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية- ديهاد 2021، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الاثنين.

وتم منح الجائزة للشيخ محمد بن زايد "عرفانا دوليا لدعمه المستمر وجهوده الخالصة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتقديرا لما تقوم به الإمارات من دور ريادي في مجال تقديم المساعدات الطبية ودعم المحتاجين حول العالم خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة كورونا".

وتسلم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجائزة نيابة عن الشيخ محمد بن زايد، من قبل السفير جيرهارد بوتمان كرامر مدير "ديهاد" والمجلس الاستشاري العلمي العالمي "ديساب"، على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتعد الجائزة من الجوائز الرفيعة التي تمنح من قبل المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد" (ديساب) في مجالات الإغاثة الإنسانية العالمية، تقديرا للشخصيات والقيادات العالمية التي تقدم دورا بارزا في دعم المحتاجين حول العالم، والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية العاملة في مجالات الإغاثة الإنسانية.