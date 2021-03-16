منح المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد" (ديساب) الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جائزة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية- ديهاد 2021، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الاثنين.
وتم منح الجائزة للشيخ محمد بن زايد "عرفانا دوليا لدعمه المستمر وجهوده الخالصة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتقديرا لما تقوم به الإمارات من دور ريادي في مجال تقديم المساعدات الطبية ودعم المحتاجين حول العالم خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة كورونا".
وتسلم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجائزة نيابة عن الشيخ محمد بن زايد، من قبل السفير جيرهارد بوتمان كرامر مدير "ديهاد" والمجلس الاستشاري العلمي العالمي "ديساب"، على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتعد الجائزة من الجوائز الرفيعة التي تمنح من قبل المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد" (ديساب) في مجالات الإغاثة الإنسانية العالمية، تقديرا للشخصيات والقيادات العالمية التي تقدم دورا بارزا في دعم المحتاجين حول العالم، والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية العاملة في مجالات الإغاثة الإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن زايد "أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.