السودان: أفعال إثيوبيا بشأن سد النهضة تهدد حياة الملايين

جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت قناة "العربية- الحدث"، حذّرت الصادق، من عواقب وخيمة قد تنتج عن هذه الأفعال، مؤكدة أن على الاتحاد الأفريقى اتخاذ خطوات ملموسة لحل الخلاف قبل فوات الأوان.

إلى ذلك، لفتت الصادق إلى أن تعنت إثيوبيا فى شروط استئناف عمل الآلية المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين أمر لا يمكن قبوله.

وجاءت هذه التطوارت بالتزامن مع تقدم الخرطوم، اليوم الاثنين، بطلب رسمى لوساطة رباعية لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة.