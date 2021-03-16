أمريكا و4 دول أوروبية: لن نسمح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى بيان مشترك، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وقال البيان المشترك الذى نشرته الخارجية الإيطالية: "نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لن نتخلى عن المواطنين السوريين".
وأضاف البيان: "بلادنا ملتزمة بإحياء السعى إلى التوصل لحل سلمى يحمى حقوق ومستقبل كل السوريين على أساس قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254. لن نسمح باستمرار هذه المأساة لعشر سنوات أخرى".
وكان المبعوث الأممى إلى سوريا، جير بيدرسن، قد دعا، اليوم الاثنين، الأطراف السورية إلى إظهار الرغبة فى إنهاء الصراع.
وانتقد ما وصفه بانقسام المجتمع الدولى حيال الأزمة مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاعها، داعيا "الأطراف السورية للتفاوض حول تسوية عبر عملية يقودها السوريون بدعوة من الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254".
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