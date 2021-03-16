عاجل.. كوريا الشمالية لواشنطن: إذا أردتم السلام يجب أن تتجنبوا إثارة الضجة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن كوريا الشمالية ردت على محاولات التواصل من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، برسالة تحذيرية قائلة : "إذا أردتم السلام يجب أن تتجنبوا إثارة الضجة".





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