القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر ونادي العين اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين

نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والعين في بطولة كأس خادم الحرمين، حيث يواجه فريق النصر نظيره العين اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة بتوقيت السعودية، مع العلم أن تلك المباراة في ضوء المنافسات على دور الربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، ويسعى كل منهم لتحقيق الفوز في تلك المواجهة التي تضفي عليها الصعوبة البالغة، والتي تعتبر فرصة كبيرة أمام فريق النصر للحصول على اللقب الثاني بعد الفوز على الهلال وانتزاع لقب بطل كأس السوبر السعودي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والعين

تقام مباراة اليوم بين فريق النصر والعين على ملعب مرسول بارك في السعودية، مع العلم أن الفريق العالمي تمكن من تحقيق عدد كبير من الفوز التي مكنته من الوصول إلى الدور الربع نهائي من البطولة، بعد الفوز على الهلال السعودي وإبعاده عن البطولة، وقد أكد المدير الفني لفريق كرة القدم في نادي النصر على أن اللاعبين في أتم الاستعداد لخوض المباراة التي يرغب في تحقيق الفوز بها، وأنهم مستعدين تماماً على المستوى الفني والبدني للتأهل للدور القادم وتحقيق الحلم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين

يتم نقل فعاليات مباراة فريق النصر والعين في المملكة السعودية على قناة السعودية الرياضية التي تتسم بأنها لها قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية، مكنتها من الاستحواذ على حق النقل لجميع المباريات المنظمة في السعودية، والتي تتنوع بين الدوري السعودي وبطولة الكأس، بالإضافة إلى جميع المباريات التي يشارك فيها المنتخب، ويمكنكم ضبط تردد القناة من خلال إدخال جميع البيانات التالية على جهاز الاستقبال الخاص لديكم، حتى تتمكنوا من متابعة المباراة بدون تشويش أو انقطاع.

التردد : 12274 .

التردد 12274 معدل الترميز 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.