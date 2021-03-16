كورونا يواصل التوحش .. الإصابات تكسر حاجز الـ 120 مليونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع روسيا اليوم، قالت خبيرة الأمراض المعدية بالمنظمة، ماريا فان كريكوف، فى مؤتمر صحفى: "شهدنا الأسبوع الماضى زيادة نسبتها 11% فى انتقال العدوى فى أنحاء العالم. هذا ليس وقت التخلى عن حذرنا".

وأظهرت بيانات موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، أن إجمالى الإصابات بـ كورونا حول العالم بلغ 120 مليونًا و628 ألفًا و225، فيما بلغت الوفيات مليونين و668 ألفًا و439.