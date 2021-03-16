تمويل فوري قصير الأجل وبدون هامش ربح ومبالغ مالية حتي مليون ونصف

تمويل فوري قصير الأجل وبدون هامش ربح أحد أهم العروض التمويلية التي يسعى إليها الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تغطية إحتياجاتهم المالية خلال فترة تمويل قصيرة وتسهيلات عديدة وقد جاء البنك الأهلي التجاري كواحد من أهم وأكبر البنوك بالمملكة والذى عمل على توفير عرض التمويل الشخصي قصير الأجل وبدون هامش ربح وبمعدل نسبة سنوي 0٪ والتي يحقق للأفراد السيولة النقدية التي يحتاجون إليها وذلك من خلال منتج تمويلي بأقساط شهرية ميسرة ومدة أقصاها 12 شهر لتسديد مبلغ التمويل كما يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا العرض التمويلي المتاح لدي البنك الأهلي التجاري بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي.

تمويل فوري بدون هامش ربح وبمعدل نسبة سنوي 0٪. منتج مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. الموافقة الفورية من البنك على الطلب وذلك من خلال إجراءات سهلة وميسرة وسرعة في تنفيذ الطلب. يمكن أن يبدأ قيمة مبلغ التمويل الشخصي بدون هامش ربح المتاح لدي البنك الأهلي التجاري من 5000 ريال سعودي وبحد أقصى لمبلغ التمويل مليون ونصف ريال سعودي. يوفر البنك الأهلي للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة خلال فترة تبدأ من 3 أشهر وحتي 12 شهر. يمكن للعميل الاستفادة من السداد المبكر للتمويل. يقدم البنك الأهلي التجاري لطالب التمويل تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل لاقدر الله وذلك حسب شروط بوليصة التأمين. يقوم البنك بتأجيل قسط شهر رمضان وذلك حسب رغبة العميل. يوفر البنك الأهلي التجاري للأفراد في المملكة العربية السعودية فرصة التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي قصير الأجل وبدون هامش ربح من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج التمويل بكافة البيانات المطلوبة.

يشترط أن يكون طالب التمويل من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الشركات الكبري المعتمدة لدي البنك الأهلي التجاري.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 3000 ريال سعودي أما الحد الأدنى لطالب التمويل المقيم هو 4000 ريال سعودي.

عمر طالب التمويل السعودي يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة وذلك للاستفادة من التمويل.

إذا كان طالب التمويل من المقيمين فيشترط أن يكون عمره لا يقل عن 22 سنة.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي للسعوديين هي شهر واحد وذلك للحصول على التمويل.

إذا كان طالب التمويل طالب التمويل من السعوديين العاملين في الشركات الكبرى أو المقيمين العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري فيكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في العمل هي 3 أشهر.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص للسعوديين والمقيمين هي سنة واحدة وذلك للحصول على التمويل الشخصي قصير الأجل وبدون هامش ربح المتاح لدي البنك الأهلي التجاري داخل المملكة العربية السعودية.

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مزايا التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاريشروط الحصول على تمويل فوري قصير الأجل وبدون هامش ربح من البنك الأهلي التجاري