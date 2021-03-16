قبل اللقاء المرتقب.. الأهلي المصري يشكو فيتا كلوب إلى الكاف

ويلتقي الفريقان الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب بطل الكونغو الديمقراطية.

وكشف المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي جمال جبر لموقع "دوت الخليج"، عن تقدم النادي، الاثنين، باحتجاج رسمي للكاف، لإيقاف قرار فيتا كلوب بإقامة مباراته بحضور جماهيري "بالمخالفة لكل قواعد العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

وجاء احتجاج الأهلي متزامنا مع إعلان العديد من مسؤولي الاتحاد الإفريقي مؤخرا، عن إقامة جميع مباريات دوري إبطال إفريقيا من دون جماهير.

كما جاء في الاحتجاج أن "الأهلي خاض مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور 25 ألف متفرج، فيما لم يسمح بدخول أي من مشجعيه في المباراتين اللتين أقيمتا في القاهرة، أمام المريخ السوداني وفيتا كلوب".

وأورد احتجاج الأهلي أيضا، أن "نادي فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفني أنه حدد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرا في درجة حرارة تتجاوز الـ33، وعلى ملعب من العشب الصناعي لأن لاعبي الأهلي لم يعتادوا اللعب في هذه الأجواء، ردا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة في التاسعة مساء في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم به الكاف أنه هو الذي حدد موعد انطلاق مباريات الأهلي في ملعبه، ومن بينها مباراة فيتا كلوب".

كما طالب حامل اللقب في احتجاجه بـ"حفظ حقوقه في مواجهة قرار نادي فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيري، الذي يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة".

ومن جهة أخرى، أوضح جبر أن لاعبي الأهلي مستعدون لكافة السيناريوهات المتوقع حدوثها، مؤكدا أن جميع عناصر الفريق منتظمة في التدريبات، وتسعى لحصد 3 نقاط ستكون فارقة في مشوار الأهلي الإفريقي.

وبعد 3 جولات، يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى وله 4 نقاط، متساويا مع فيتا كلوب الثاني بنفس الرصيد، فيما يتصدر سيمبا المجموعة بـ7 نقاط، ويأتي المريخ في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويختم جبر حديثه مع "دوت الخليج": "نسعى للحفاظ على العدالة بين فرق البطولة الإفريقية، ولدينا ثقة كبيرة في قرار الكاف المتوقع صدوره خلال الساعات المقبلة".

وكانت بيستين كازادي رئيسة نادي فيتا كلوب، طالبت جمهور الفريق بشراء تذاكر مباراة الأهلي، وذلك في بيان رسمي، الاثنين.

وقال البيان: "مرحبا بجميع مشجعي نادي فيتا كلوب. لا تنشغلوا بالشائعات المتداولة من أعداء النادي عن منع جماهير الفريق من حضور مباراة الأهلي"، مشيرا إلى أن الملعب مرخص من الكاف لاستقبال المشجعين في مباراة الأهلي.

وختم البيان: "استمروا في حجز التذاكر في المنافذ الأربعة المخصصة لها، وفي حالة تعرض النادي لأي مشكلة سأكون المسؤولة عنها وسأتحملها. ثقوا بي واذهبوا بأعداد كبيرة لمباراة الثلاثاء وسأكون بجانبكم لتحقيق الانتصار".