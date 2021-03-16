سجل دخول الآن إلى منصة فضاء التلاميذ لمعرفة كشف نقاط الطلاب بجميع المراحل التعليمية

نعرض لكم كل ما يخص منصة أولياء التلاميذ 2021 في الجزائر وخطوات الحصول على كشف نقاط الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، حيث يستعلم أولياء الأمور في هذه الآونة الخيرة عبر منصات البحث الإلكترونية المختلفة عن نتائج التلاميذ للفصل الدراسي الأول للعام 2021، وتيسيرًا على أولياء الأمور أنشأت وزارة التربية الوطنية الجزائرية منصة فضاء التلاميذ، وهي عبارة عن منصة إلكترونية يتم من خلالها معرفة نتائج التلاميذ في مختلف الصفوف الدراسية حتى يتمكن أولياء الأمور من الوقوف على مستوى أولادهم، وإدراك المميزات، وأوجه التقصير، ذلك حرصًا من الحكومة الجزائرية على سلامة الجميع، وخاصة في جائحة كورونا.كيفية التسجيل أول مرة على منصة فضاء أولياء التلاميذ
يتم التسجيل على المنصة باتباع عدة خطوات بسيطة تسهل عملية التسجيل، وإليكم كيفيتها.
- يتم الدخول عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ
- كتابة اسم التلميذ، وكلمة المرور الخاصة به في الخانات المخصصة لذلك.
- إدخال البيانات الخاصة بولي الأمر، وهذه المرحلة من التسجيل مهمة جدًا.
- بعد ذلك تظهر على شاشة التسجيل كلمة التالي نقوم بالضغط عليها.
- تظهر خانة نتائج أبنائي ثم نختار الفصل الدراسي الأول ثم المرحلة الدراسية، وبالتوفيق للجميع.
راعت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أن يكون لولي الأمر دورًا في متابعة العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الأبناء من خلال هذه المنصة باتباع الخطوات التالية.
- الدخول عبر الرابط المخصص للمنصة .
- إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور.
- الموافقة على شروط، وأحكام الموقع.
- ثم الضغط على تسجيل الدخول بعدها يتم تسجيل الدخول بنجاح.
وتقدم المنصة الكثير من الخدمات الأخرى التي تهم جميع أولياء الأمور في جميع المحافظات والمدن الجزائرية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التربية الوطنية في جعل جميع الخدمات التعليمية تتم من خلال النظام الإلكتروني.
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نعرض لكم كل ما يخص منصة أولياء التلاميذ 2021 في الجزائر وخطوات الحصول على كشف نقاط الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، حيث يستعلم أولياء الأمور في هذه الآونة الخيرة عبر منصات البحث الإلكترونية المختلفة عن نتائج التلاميذ للفصل الدراسي الأول للعام 2021، وتيسيرًا على أولياء الأمور أنشأت وزارة التربية الوطنية الجزائرية منصة فضاء التلاميذ، وهي عبارة عن منصة إلكترونية يتم من خلالها معرفة نتائج التلاميذ في مختلف الصفوف الدراسية حتى يتمكن أولياء الأمور من الوقوف على مستوى أولادهم، وإدراك المميزات، وأوجه التقصير، ذلك حرصًا من الحكومة الجزائرية على سلامة الجميع، وخاصة في جائحة كورونا.كيفية التسجيل أول مرة على منصة فضاء أولياء التلاميذ
يتم التسجيل على المنصة باتباع عدة خطوات بسيطة تسهل عملية التسجيل، وإليكم كيفيتها.
- يتم الدخول عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ
- كتابة اسم التلميذ، وكلمة المرور الخاصة به في الخانات المخصصة لذلك.
- إدخال البيانات الخاصة بولي الأمر، وهذه المرحلة من التسجيل مهمة جدًا.
- بعد ذلك تظهر على شاشة التسجيل كلمة التالي نقوم بالضغط عليها.
- تظهر خانة نتائج أبنائي ثم نختار الفصل الدراسي الأول ثم المرحلة الدراسية، وبالتوفيق للجميع.
راعت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أن يكون لولي الأمر دورًا في متابعة العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الأبناء من خلال هذه المنصة باتباع الخطوات التالية.
- الدخول عبر الرابط المخصص للمنصة .
- إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور.
- الموافقة على شروط، وأحكام الموقع.
- ثم الضغط على تسجيل الدخول بعدها يتم تسجيل الدخول بنجاح.
وتقدم المنصة الكثير من الخدمات الأخرى التي تهم جميع أولياء الأمور في جميع المحافظات والمدن الجزائرية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التربية الوطنية في جعل جميع الخدمات التعليمية تتم من خلال النظام الإلكتروني.
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