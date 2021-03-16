الحوثيون يطلقون صاروخين باتجاه السعودية.. والتحالف يرد

أعلن التلفزيون السعودي نقلا عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين بالستيين باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية جنوبي المملكة.
وذكر التلفزيون نقلا عن التحالف، أن الصاروخين سقطا بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين، وقال التحالف إن الصاروخين أطلقا من منطقة مأهولة في محافظة صعدة اليمنية.
وأوضح التلفزيون في وقت لاحق، أن التحالف دمر مخبأ محصنا للصواريخ البالستية ومنصات إطلاق في صعدة.
وقال التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية. عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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