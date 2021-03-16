تردد قناة الرشيد العراقية الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة الرشيد العراقية الجديد 2021 , تعد قناة الرشيد أحد القنوات العراقية وهي قناة متنوعة تقدم الكوميديا والأخبار والبرامج المتميزة وغيرهم وهذا بالطبع جعلها مميزة بين القنوات العراقية ويتابعها عدد كبير من العراقيين والجنسيات الأخرى، وقد تم تغيير تردد قناة الرشيد مع العام الجديد ونحن نوفر لكم التردد عبر موقعنا.

تردد قناة الرشيد العراقية الجديد 2021

ومستوى القناة يرجع إلى اختيار صفوة الاذاعيين وفريق العمل وهذا بالطبع من أجل المشاهد، فهي تتميز بالمصداقية والأخبار الحديثة أولا بأول ليكون المشاهد على دراية كاملة بكل الأحداث فهي تنافس قنوات هامة في نفس المحتوى ولكنها تقدم الابداع والتميز، ومتوفر في القناة بعض البرامج للأسرة والطفل وهذا لتكون المتابعة من جميع أفراد الأسرة دون ضيق أو ملل مع متابعة كل معلومة تساهم في المعرفة للأفراد.

هذا وقد كشفت قناة الرشيد العراقية عن ترددها الجديد نظرًا للكثير من المشكلات في البث القديم وبناء على حرص القناة بجودة أفضل لمتابعيها إليكم التردد الجديد على النايل سات ألا وهو:

التردد 12360 الاستقطاب أفقي

نبذة مختصرة عن قناة الرشيد العراقية

هي قناة عراقية يمتلكها سيد عاصم الجنابي وهو رئيس التجمع الجمهوري بالعراق، وقد نالت اعجاب عدد كبير من العراقيين ومن الدول العربية وهذا لأنها تقدم المحتوى الهادف سواء دراما أو برامج أو أفلام أو فقرات كوميدية ساخرة وغيرهم، ويعد من أشهر عوامل نجاح قناة الرشيد توفر محطة إذاعية تقوم ببث مباشر لكافة الأخبار من بغداد.

برامج قناة الرشيد

قناة الرشيد تسعى لتوفير المزيد ومع تغيير المواد التي تقدمها تكون أكثر مشاهدة ومتابعة من الجمهور العربي، ومن أشهر برامج قناة الرشيد ما يلي:

برنامج يوم جديد.

برنامج أنا.

برنامج مال واستثمار.

برنامج الثامنة.

برنامج شهكة عشك.

وغيرهم من البرامج الشهيرة مع تقديم المحتوى المتنوع، وجدير بالذكر أن قناة الرشيد بعد التردد الجديد تعمل بجودة HD فقط لهذا لابد من توفر جهاز يدعم تلك الجودة وهذا لمتابعة القناة بصوت وصورة أكثر نقاء وبدون تشويش، توفر القناة لمتابعيها بث مباشر عبر موقعها على الانترنت للمشاهدة في كل مكان بدون أي خلل مع متابعة أخبار ومواعيد البرامج على القناة عبر الصفحة الرسمية للقناة على الفيس بوك.