حقيقة تقديم الاختبارات 1442 الموعد الجديد لاختبارات الترم الثاني بالسعودية

تقديم اختبارات عام ١٤٤٢ تزايدت التساؤلات من الطلاب وأولياء أمورهم حول ميعاد اختبارات نهاية العام الدراسي للعام الجاري ١٤٤٢ هجرية خاصة بعد قرب حلول شهر رمضان المعظم وكان لدى أولياء الأمور والتلاميذ رغبة في إجراء الاختبارات والانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان حتي يتفرغ الطلاب للعبادة في هذا الشهر المبارك أعادة الله علينا جميعا بالخير واليمن، وأصبحت تلك الرغبة مطلبًا جماهيريًا لدى أغلب الطلاب وأولياء أمورهم على حد السواء وتأتي الاستجابة من وزارة التربية والتعليم هم هذا المطلب وتلك الرغبة وأعلن عن تقديم ميعاد اختبارات العام الدراسي لعام ١٤٤٢ قبل دخول الشهر الكريم في خبر تداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر، إلا أن ذلك الخبر لم يتأكد حتى الآن، بل إن البعض قال أنه من قبيل الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة، وأن الوزارة لن تصدر أي قرار بشأن تقديم الاختبارات.

مواعيد اختبارات عام ١٤٤٢

من المقرر وفقًا المواعيد المعدة مسبقا أن المواعيد النهائية للعام الدراسي سوف تتم عقب عيد الفطر المبارك أي أن الدراسة سوف تستمر في شهر رمضان المبارك، ثم بعد انتهاء الاختبارات يعقبها إجازة نهاية العام، وهذا الموعد إلى الآن لم يصدر أي قرارات رسمية تؤكد تقديم أو تغيير ذلك الميعاد، والمواعيد التي تم تحديدها في السابق يمكن تفصيلها على النحو الآتي:

أن تبدأ الدراسة الترم الثاني في يوم ٤/٦/١٤٤٢.

تقرر منح إجازة عيد الفطر لتبدأ من ١٧/ ٩/ ١٤٤٢.

تقرر انتهاء إجازة عيد الفطر والعودة للدراسة مرة أخرى في يوم ٦/ ١٠/ ١٤٤٢.

على أن يكون موعد اختبارات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني بدء من يوم ١١/ ١٠/ ١٤٤٢.

أسباب مطالبة الطلاب بتقديم الاختبارات

يطلب الطلاب وأولياء الأمور تقديم مواعيد الاختبارات النهائية لعام ١٤٤٢ قبل حلول ودخول شهر رمضان وذلك لأن اختبارت العام الدراسي الماضي تم تقديمها قبل أن يحل شهر رمضان، فرعية من الطلاب وأولياء أمورهم في الانتهاء من الامتحانات قبل حلول شهر رمضان، لذا يأتي مطلبهم ورغبتهم في ذلك ليتفرغوا للصيام والعبادة في الشهر الكريم.