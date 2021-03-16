تمويل العمل الحر بدون فوائد حتى 150 الف وتقسيط ميسر حتى 5 سنوات

تمويل العمل الحر بدون فوائد وتقسيط حتى 5 سنوات ، يعد واحد من أهم أنواع القروض الذي يتم تقديمها بالوقت الحالي لمساعدة عدد كبير من المواطنين السعوديين على المعيشة نظراً لمواجهتهم ظروف صعبة لتفشي فيروس كورونا، كما أن الدولة تسعى على أن توفير بعض من التمويلات للأشخاص العاطلين على العمل لكي يكون باستطاعته فتح باب عمل جديد يمكنهم من استمرار الحياة والحصول على معيشة أفضل.

يسعى الكثيرون من أهل المملكة العربية السعودية وخاصة فئة العاطلين عن العمل أن يحصلوا على قرض العمل الحر بدون أي فوائد وتقسيط حتى 5 سنوات، ويتم الحصول على هذا القرض من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تكون تابعة لبنك التنمية الاجتماعية في المملكة السعودية.

كما أنه واحد من أهم البنوك في المملكة ويتبع أحكام الشريعة الاسلامية ولكن لكل قرض بعض من الشروط الذي يجب أن تكون متوافقة في الشخص الذي يرغب أن يتقدم للحصول عليه.

يوجد رابط يمكن للعملاء المرور من خلاله للحصول على القرض تتمثل في الآتي:

في البداية لابد من أن يتم الدخول الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

ثم قم باختيار طلب قرض العمل الحر والتقديم عليه ومن بعدها يتم تحديد القرض المناسب للعميل وكتابة كافة البيانات المطلوبة.

والتقديم عليه ومن بعدها يتم تحديد القرض المناسب للعميل وكتابة كافة البيانات المطلوبة. كما يجب أن يتم التقديم عن طريق إرسال مستن العمل الحر من خلال وزارة العمل بالمملكة السعودية والانتظار لحين الرد من قبل البنك بالموافقة على القرض.

هناك عدة شروط لابد من أن تتوافر في الأشخاص الذين مقبلين على تقدم طلب الحصول على القرض ومنها التالي:

لم يكن من حق الموظف الذي يمتلك دخل شهري يصل إلى أكثر من 14 أإلف ريال سعودي أن يتقدم للحصول على التمويل.

يجب أن يتم طلب الحصول على مستن العمل الحر والقيام بعمل حساب شخصي عبر منصة أبشر الإلكترونية بالسعودية.

يعطي البنك القرض للعاطلين والموظفين السعوديين فقط لا غير.

لابد من أن يقدم جميع الأوراق والمستندات الذي يحتاج لها التمويل