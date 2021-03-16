المكسيك تعلن قرارا صارما بشان لقاح استرازينيكا

جدة - نرمين السيد - وأفاد دبلوماسى كبير لوكالة "رويترز"، بأن المكسيك طلبت من الولايات المتحدة إمدادها بكميات من لقاح "أسترازينيكا" المتوفر لديها إلى جانب اللقاحات الأخرى.

يذكر أن الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، كان قد صرح بأنه ونظيره الأمريكى جو بايدن لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تبادل لقاحات كورونا، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من ذلك سيدرس الطرفان هذه الاحتمالات.

وعلى صعيد آخر قررت بعض الدول الأوروبية منها ألمانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك، وإسبانيا وإيطاليا، تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا فى عملية التطيم ضد فيروس كورونا، بعد تسجيل حالات وفاة بسبب حدوث تجلطات دموية بين الأشخاص الذين تلقوه.