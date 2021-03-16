إعلان نتيجة أولي ثانوي 2021 ألترم الأول عبر موقع بوابة الثانوية العامة وزارة التعليم النتائج إلكترونية

نتيجة أولي ثانوي 2021 من النتائج ذات البحث المرتفع خلال الساعات الأخيرة، خاصةً مع إعلان وزير التربية والتعليم، دكتور طارق شوقي، عن اقتراب موعد إعلانها إلكترونياً، من خلال رابط نتيجة أولي ثانوي، الذي فعلته الوزارة لعرض النتائج برقم الجلوس أو الكود الخاص بالطالب وقت الامتحان، واسم الطالب رباعياً والرقم القومي، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نقدم إليكم تفاصيل التعرف على النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي ألترم الأول 2021 موعد إعلان نتيجة أولي ثانوي ألترم الأول

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القليلة القادمة، بالتجهيز لإعلان نتيجة ألترم الأول 2021 للصف الأول الثانوي، حيث تعمل لجان التصحيح الإلكتروني، برصد النتائج وتحميلها على الموقع الخاص بالنتيجة، ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من التعرف على النتيجة دون الحاجة للمدارس، ومن المتوقع ظهور النتيجة قبل نهاية هذا الأسبوع كحد أقصي، نظراً للمجهود الذي يقوم به القائمين على لجان التصحيح ورصد الدرجات حالياً.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تهتم وزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير أسهل وأسرع الوسائل لعرض النتائج إلكترونياً، في ظل تفعيل نظام التعليم عن بُعد وخطة الوزارة للتحول الرقمي، بالإضافة لما تشهده البلاد والمنطقة من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة الجميع من العدوي، لهذا اتخذت الحكومة والوزارة عدة إجراءات وقائية أثناء الامتحانات سواء في لجان الاختبارات أو لجان التصحيح، ومع عودة الطلبة للفصل الدراسي الثاني 2021، اهتمت الوزارة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب ونجاح العام الدراسي.